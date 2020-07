Transkvinnor kan stoppas från damrugby

Ett historiskt förbud är på gång inom världsrugbyn. Internationella rugyförbundet överväger ett totalförbud för transkvinnor att delta i damrugby. Anledningen är ny forskning som pekar på 20-30% ökad skaderisk när kvinnor blir tacklade av någon som genomgått manlig pubertet. Skulle förbudet gå igenom med förslaget skulle det vara det första av sitt slag inom världsidrotten.

”Lider betydligt större skaderisk”

Enligt ett 38-sidigt dokument från förbundet behåller transkvinnor betydande fysiska övertag gentemot biologiska kvinnor även efter att de tagit läkemedel från att sänka sina testosteronvärden.

”Ciskvinnor (som inte genomgår androgenisering under utvecklingen) som deltar i och mot transkvinnor (som har genomgått androgenisering under utvecklingen) lider betydligt större skaderisk i och med rugbyns kontaktkaraktär”, går att läsa i rapporten enligt The Guardian.

Nuvarande regler kräver att transkvinnor genomgår tolv månaders testosteronsänkande behandling i linje med Internationella Olympiska Kommittén för att delta i matcher.

Enligt förslaget ska transmän få delta i manlig rugby givet att de genomgått en medicinsk utvärdering samt skrivit på ett uttalande där spelaren accepterar de större skaderiskerna.