Med tre VM-titlar var (från totalt nio mästerskap) stod mycket på spel i lördagkvällens final. Efter en otroligt tajt kamp kunda Sydafrika titulera sig världsmästare. Den här gången innebär det också att de i ensam majestät är mesta mästare med fyra VM-titlar.

Under de första 40 minuterna var det en väldigt tillknäppt match där båda lagen utbytte straffsparkar och där den regerande mästaren Sydafrika, även kända som Springboks, hade övertaget.

Första röda kortet i en VM-final

In i halvtidsvilan hade de ledning 12-6 och övertag på planen efter att Nya Zeelands lagkapten Sam Cane åkt på rött kort efter en tuff tackling. Det var det första röda kortet i en VM-final någonsin.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Här får Sam Cane tidernas första röda kort i en VM-final. Foto: Viaplay

I andra halvlek var det jagande Nya Zeeland som hade kommandot. De pressade på för att nå Sydafrikas målområde för ett så kallat försök som innebär fem poäng.

Till slut kom de också fram där Beauden Barrett dök in i målområdet för fempoängaren. Men Richie Mo'unga kunde inte sätta den följande målsparken för två poäng så All Blacks låg fortsatt under, 11-12, med cirka 20 minuter kvar att spela.

Med sex minuter kvar hade Jordie Barrett möjlighet att ge Nya Zeeland ledningen med en straffspark, men han brände den.

”Betyder så mycket”

Och missarna visade sig bli för kostsamma för Nya Zeeland, för några fler poäng blev det inte. Sydafrika spelade smart och höll ut hela vägen till sista visslan och tog nytt VM-guld.

– Folk som inte är från Sydafrika förstår inte vad det här betyder. För vårt land betyder det här så mycket. För många är vi det lilla hopp vissa människor har. Det här laget visar vad sydafrikaner kan åstadkomma om vi jobbar tillsammans, säger lagkapten Siya Kolisi efter matchen.