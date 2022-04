Sam Hallam är en av de senaste årens mest framgångsrika tränare i SHL. Förra året ledde han klubben till det tredje SM-guldet när man avgjorde hemma i Växjö framför tomma läktare mot Rögle.

I kväll kan Hallams era ta slut. Den tillträdande förbundskaptenen för Tre Kronor kan avsluta sin sejour i Växjö med 0-4 i matcher mot Frölunda.

– Det är klart att resultatet i de tre första matcherna inte är det vi har varit ute efter. Jag känner ändå att vi tagit steg i vårt spel. Det är förväntat att det är tätt och jämnt men kanske fler mål än vad jag hade trott på förhand. Frölunda har satt upp ett bra offensivt spel. Det har varit en intressant serie, säger Hallam som under slutspelet inte lagt särskilt mycket tankeverksamhet på att det här blir hans sista dans med Växjö.

– Nu har man gått in i slutspelstänket och då ger det inte så mycket tid och tankar för reflektioner och så där. Det kommer komma ikapp en efteråt. Men jag är väldigt glad och stolt över åren jag haft här, men också väldigt sugen på att prova nåt nytt. Det var en process som var mer påtaglig under grundserien och framför allt i slutet av grundserien. När man går in i det här så är man så mycket här och nu att man inte funderar så mycket på morgondagen. Nu är det matchen mot Frölunda som gäller.

De senaste sex-sju åren så är du en av de mest framgångsrika tränarna vi haft i Sverige. Varför är det så?

– Det är ganska enkla klyschor. Det är ingen enmansshow. Du behöver ha en stark organisation, bra kollegor, bra spelare i omklädningsrummet och det är grunden för långvarig framgång. Det är ingen hemlighet och det är det alla strävar efter.

Sam Hallam kommer att ta över rollen som förbundskapten för Tre Kronor efter Johan Garpenlöv.

Hur trist hade det varit om din sejour i Växjö tog slut här ikväll?

– Allt bra kommer till ett slut. Det är inte läge att vara nostalgisk nu. Vi har inte tagit ut några segrar för givet. Det är otroligt svårt att vinna och man vet att ett slutspel kan bli långt eller kort.