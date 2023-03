Foto: C More

Se märkliga målet som sköt Örebro till SHL-kvartsfinal Foto: C More

Örebro är klart för kvartsfinal i SHL efter seger mot Rögle.

Detta efter att Mathias Bromé avgjort med ett minst sagt märkligt mål.

– Folk har gnällt så jävla mycket på att man inte skjuter så jag drog i väg en rackabajsare och den gick in så det var skönt, säger han i C More.