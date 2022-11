TRE FRÅGOR TILL SVT:S EXPERT LARS FRÖLANDER

Vilka medaljchanser har Louise Hansson?

– Louise visade fin form under världscupen med personliga rekord, världsårsbästa och ett antal pallplatser. Hon har blivit väldigt stabil på att pricka in formen till mästerskapen och med tanke på vad hon presterade under världscupen ser det väldigt intressant ut till VM, säger Lars Frölander.

Hur ser Sveriges övriga medaljchanser ut?

– Truppen försvagas självklart när Sarah Sjöström inte är med, men jag tror ändå att tjejerna kan få till en bra medley-lagkapp nu när Michelle Coleman är tillbaka. Sophie Hansson gjorde ett väldigt fint kortbane-VM 2021 och har fina medaljchanser på sina bröstsimsträckor. På herrsidan är det stora hoppet VM-silvermedaljören Erik Persson som stod över EM i Rom och förhoppningsvis är riktigt ”taggad” nu.

Vilka internationella stjärnor ska bli mest spännande att se?

– Jag tror att Australien kommer bli dominanta under detta VM på hemmaplan. De har många duktiga simmare som kan simma snabbt i kortbassäng. Sommar-VM:s stora stjärna David Popovici (underbarnet från Rumänien) finns med. Kanadas Maggie MacNeil och Kylie Masse, Englands Adam Peaty och Ben Proud samt USA:s Michael Andrew, Hunter Armstrong, Lilly King och Rhyan White är andra starka namn.