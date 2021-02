Sarah Sjöström opererad: ”Vid gott mod”

Det var i slutet av förra veckan som Sarah Sjöström halkade på en isfläck och landade illa på armbågen.

På akuten konstaterade de att simstjärnan behövde operera skadan och med bara ett halvår kvar till OS i Tokyo var Sjöström bedrövad.

”Det är uppenbarligen väldigt usel tajming och jag är förkrossad. Men samtidigt är jag bestämd och motiverad till att komma tillbaka starkare än någonsin” skrev hon själv på Instagram.

”Vid gott mod”

Under måndagsmorgonen opererades 27-åringen på Sankt Görans Sjukhus i Stockholm och hon var under full narkos. Därför kommer hon vara kvar på sjukhuset under natten för observation.

– Sarah är vid gott mod. Hon var lite medtagen men kommer nog bli utskriven under morgonen. Sarah är inte gipsad och i början kommer hon förmodligen ha mycket ont. Men de var nöjda med rörligheten i armen och hon har full rörlighet vilket är väldigt lovande för framtiden, säger René Tour på en presskonferens.

Om tre veckor ska hon tillbaka till sjukhuset för att ta bort stygnen och efter tre månader kommer hon kunna belasta muskeln som fäster i den fixade knölen maximalt, enligt Tour.

”Viktig muskel när man simmar”

– Det är en viktig muskel när man simmar. Själva rehabiliteringen börjar när Sarah inte tycker att hon har ont längre, det kan vara dagar eller någon vecka. Man ska kunna belasta bicepsmuskeln efter sex veckor. Triceps, den viktiga muskeln för knölen, efter tre månader. Det är så planen ligger. Min tolkning är att om tre månader ska hon kunna belasta maximalt.

OS i Tokyo startar 23 juli och René Tour har en förhoppning om att Sjöström kan vara helt återställd då.

– Jag tycker att alla runt Sarah och hon själv måste ha den målsättningen. Är det någon som kan fixa en sådan grej med den skalle hon har så är det Sarah. Hon har så otroligt mycket grunder och tekniken är på plats. Det gäller att få tillbaka maximala styrkan, säger han.

KLIPP: Sarah Sjöström skadad – måste opereras