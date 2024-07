22-årige Marchand låg under delar av loppet under sitt eget världsrekord på 4.02,50 från förra året men mattades den sista frisimslängden och gick i mål på 4.02,95 – klart under Phelps OS-rekordtid på 4.03,84 från Peking 2008.

Leon Marchand tränas för övrigt av samma coach som Phelps: Bob Bowman.

Segermarginalen på 5,67 till tvåan Tomoyuki Matsushita är den största någonsin i en OS-final i grenen.

Marchand har tre individuella lopp kvar i Paris.