Sarah Sjöström har skördat stora framgångar i Kazan. Under söndagen kom hennes sjätte medalj på mästerskapet när hon vann guld på 50 meter fjäril.

Sjöström, som var snabbast både i försöken (25,14) och i semifinalen (24,92) levererade även i finalen. Storstjärnan var starkast och ledde genom hela loppet och gick i mål på nytt personligt rekord på 24,50.

– Det känns otroligt bra. Inte minst på grund av frakturen jag fick i armbågen i februari och den här jävla pandemin, säger Sjöström.

”Då kanske Alshammars världsrekord ryker”

Guldet är hennes 74:e mästerskapsmedalj i ordningen. Under kortbane-EM i Kazan har hon passerat legendaren Therese Alshammar i antal internationella mästerskapsmedaljer. Alshammar, som också innehar världsrekordet på just 50 meter fjäril kortbana med tiden 24,38, simmade hem 71 stycken under sin framgångsrika karriär.

– Starten var bra, vändningen var bra, målgången var bra. Det här ser väldigt väldigt bra ut inför kommande mästerskap. Då kanske Alshammars världsrekord ryker, säger SVT:s Lars Frölander om Sjöström.

Fyra i lagkappen

Strax därpå var det dags för Sjöström att tävla igen när lagkappen 4x50 m medley mixed avgjordes. Det svenska laget med Gustav Hökfelt, Erik Persson, Sara Junevik, Sarah Sjöström slutade fyra med tiden 1:37.97 som innebar ett nytt svenskt rekord.

KLIPP: Sjöström stora glädje efter guldet