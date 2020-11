Simhoppets stökiga tid: ”Det är jättetråkigt”

Planen var att kortbane-SM skulle ha avgjorts under den här veckan i Sophie Hanssons hemmabassäng i Helsingborg.

Men när smittspridningen ökade och region Skåne i slutet av oktober införde lokala restriktioner ställdes mästerskapet in.

– Jag har inte stått bakom startblocket på nio månader. Man bygger ju upp en vana att tävla och den är definitivt inte där, säger hon.

Allt förändrades

Sophie Hansson, som tog EM-brons på 50 meter bröstsim i kortbana 2017, har fått ändra på nästan allting i sitt liv sedan coronapandemin sköljde över världen i vintras.

Hon lämnade North Carolina State University i Raleigh i all hast i mars när allting stängdes ned och åkte hem till Helsingborg. Hon valde att avstå från att åka tillbaka när höstterminen började och nu är planen att åka efter jul. Hon är inne på sitt tredje collegeår av fyra.

– De har startat upp verksamheten igen och varit i gång ett tag, men jag har valt att stanna hemma och träna. Det kändes bäst för i början när de startade så kändes det väldigt osäkert och jag tyckte det var bättre att vara i Sverige, säger hon.

Sparrat med syrran

Ändå håller Sophie Hansson en positiv attityd trots att OS-uppladdningen påverkas. Tålamod är en dygd i simvärlden som har drabbats extra hårt av pandemin.

– Det är klart att jag fick åka hem och så, men jag känner att jag har haft en bra miljö att träna i. Det finns många runt om i världen som inte har haft möjlighet att träna alls. Jag har kunnat köra med min tränare (Sverker Maltesjö) som jag hade innan jag åkte till USA och under hela sommaren var min syster hemma så att vi kunde sparra på träningarna, säger hon.

Sophie Hansson har inte kvalat in till OS individuellt ännu – till skillnad från storasyster Louise – men kommer med all säkerhet att simma i Tokyo oavsett, bara OS blir av, eftersom hon är en viktig del i medleylaget som har kvalat in. Dessutom extraknäckte hon i frisim på VM 2019 när svenskorna kvalade in med laget även på 4x100 meter frisim, och är aktuell i det laget också.

Storasyster Hansson är en av fyra svenskar som just nu tävlar i ISL-serien i Budapest. Det är den enda internationella simning som hållits sedan pandemin bröt ut.

– Det är jättekul, jag sitter hemma och följer henne varje dag. Roligt att det går så bra för henne och de andra svenskarna.

Tror du att OS blir av?

– Det tror jag och hoppas på. Jag försöker att inte spekulera utan förbereder mig som att det ska bli av, säger Hansson som gjorde OS-debut i Rio 2016.