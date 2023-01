Hösten blev inte vad Tove Alexandersson hade hoppats på. 30-åringen missade bland annat trail-VM på grund av en hälskada.

– Jag har haft lite problem med hälsenorna. De kan ta ganska lång tid att läka, så jag har försökt vara ganska försiktig under vintern och inte belastat dem så mycket. Jag har egentligen inte haft några större problem men jag har inte utmanat dem så mycket heller, säger hon till SVT Sport.

När började du få ont?

– Det var i somras. Efter VM började jag få problem.

”Inte kunnat träna så mycket”

Alexandersson har varit framgångsrik i flera olika sporter. Även om hon främst förknippas med orientering, där hon tagit 17 VM-guld, har hon under de senaste åren satsat mer och mer på skidalpinism, även kallat skimo.

Nästa månad drar VM i Spanien igång, men det är inget som Alexandersson velat tänka så mycket på än.

– Nu har jag inte kunnat träna så mycket i skimo heller. Jag har haft lite problem med pjäxorna också, på grund av hälsenorna. Förhoppningsvis blir det lite mer specifik träning framöver.

Är VM i fara?

– Jag har inte börjat fokusera så mycket på VM än. Jag har mer fokuserat på att få en bra grundträningsperiod.

OS-planerna lagda på is

Hon har tidigare öppnat för att satsa mot OS i Milano och Cortina 2026. Men i höstas kom beskedet att Alexanderssons favoritdistans tagits bort från programmet.

– Det känns ju väldigt tråkigt. Att de bara har de korta, mer publikvänliga och kanske mer lättarrangerade distanser för tv-sändningarna. Det är ju egentligen de längre loppen som är grunden i skimo, säger hon och berättar att det inte finns några OS-planer i åtanke just nu.

Alexandersson utvecklar:

– Det är ganska långt ifrån vad jag tycker om skimo egentligen. Det var det individuella och längre loppet i bergen som jag hade ställt in mig på. Det kommer det inte bli av under OS. Så jag har inte så mycket OS i tankarna just nu, säger hon och tillägger:

– Jag hoppas verkligen inte att sporten utvecklas åt det hållet. Det vore väldigt tråkigt.

KLIPP: Alexandersson vann åttonde raka världscuptiteln (2 oktober 2022)