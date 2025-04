Men som SVT Sport avslöjade i vintras, har Internationella olympiska kommittén, IOK, uppmanat förbund att låta ryska och belarusiska idrottare tävla igen – så att de ska kunna kvala in till nästa års vinter-OS i Milano Cortina, ifall det skulle bli så att IOK beslutar sig för att tillåta ryska idrottare under spelen.

Ett förbund som har gjort just det, alltså släppt in ryska deltagare under neutral flagg, är det internationella skidalpinism-förbundet.

De har fått delta i världscupen under vintern och till exempel blev Nikita Filippov fyra i sprinten vid världscupen i Schladming.

Alexandersson positiv till ryska deltagare

Beslutet att låta ryska idrottare tävla stöttas av svenska stjärnan Tove Alexandersson.

– Det är tråkigt när idrotten blir för mycket inblandad i politiken. Man får ändå tänka på att de ryska atleterna också är personer som vem som helst, säger hon.

