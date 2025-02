Om de inte vänder i frågan – och tillåter ryska och belarusiska åkare kommande säsong.

Kan inte kvala in till OS

När sommar-OS arrangerades i Paris i fjol, tävlade 15 ryska idrottare under neutral flagg. Något IOK vill implementera även till vinter-OS 2026.

Men för att det ska bli verklighet måste de ryska och belarusiska idrottarna kunna kvala in via sina specialidrottsförbund.

Därför har IOK, enligt uppgifter till SVT Sport, varit tydliga i sina kontakter med både det internationella skidskytteförbundet, IBU och det internationella skidförbundet, Fis.

– Det är inte så att de säger: ”Gör så här, annars får ni inga bidrag från oss”. Men de är väldigt tydliga med att de vill hitta en lösning så att neutrala idrottare kan vara med i vinter-OS, säger en källa till SVT Sport, och fortsätter:

– De vill verkligen få till det här och hoppas att vi snart ska tillåta neutrala idrottare så att de kan kvala in under nästa säsong.

Olle Dahlin: ”Är inget vi diskuterar”

IOK ska i sin kontakt med förbunden ha tagit upp fjolårets sommar-OS i Paris, och systemet med neutrala idrottare där, som ett lyckat exempel.

Och det bekräftas även av internationella skidskytteförbundet IBU:s ordförande Olle Dahlin.

– Man kan säga att det finns en uppfattning (från IOK:s sida, reds anm) att det vore bra med ett liknande upplägg i Milano-Cortina. Men det beslut vi har i dag är att Ryssland och Belarus är avstängda medlemmar, så det är inget som vi diskuterar.

SVT Sport har sökt IOK för en intervju, men de har avböjt att kommentera uppgifterna med hänvisning till tidsbrist. I ett skriftligt uttalande menar de dock att Paris 2024 var ett lyckat arrangemang där de neutrala idrottarna tävlade sida vid sida om de andra. Och de skriver att IOK:s ledning framöver kommer att ta ett beslut kring neutrala idrottare i OS 2026.