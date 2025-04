”Åkt in det rullbandet kostade – med råge”

SVT har räknat ut vad alla svenskar med skidor under fötterna åkt in i prispengar under vintern. Enskilda tävlingar i världscup och VM, stafettframgångar och cupbonusar inräknade.

Bland de 20 som åkt in mest finns nio skidskyttar och åtta längdskidåkare (varav en från Ski Classics) och tre alpinåkare. 13 är damer, sju herrar. Denna vinter når ingen skicross- freeski- eller puckelpiståkare topp 20.

Halvarsson och Anger listans raketer

Listans riktiga raket är Ella Halvarsson. 25-åringen från Borlänge har varit elitsatsande skidskytt i snart tio år. Men det är först denna vinter hon kan försörja sig på sin sport. Förra vintern åkte hon 46 000 kr i IBU-cupen. Denna vinter efter dubbla VM-medaljer och pallplatser i världscupen kom nära 1,1 miljoner kronor in på kontot. Plus en generös gåva från Josef Fares under talkshowen Bergfeldt.

Edvin Anger fick också ett enormt lyft, 20:e på listan ifjol med 385 000 kr, denna vinter sexa med 1 569 000 kr.

Notabelt är att förra vinterns etta Linn Svahn denna säsong inte når topp 20.

Åkarna får även prestationsbaserade bonusar från förbund och sponsorer, dessa är personliga och inte i denna uträkning.