Öberg bäst igen – skidskyttarna dominerar prispengarlistan

För fjärde gången har SVT Sport sammanställt alla prispengar skidsvenskarna åkt in under vintern i världscupen, VM och Ski Classics. Frida Hansdotter drog in mest 2017/18. Därefter har Hanna Öberg varit överlägsen två år i rad. Denna vinter är Öberg bäst med över två miljoner i prispengar från världscupen, men marginalen till tvåan är mindre än föregående år.

Sebastian Samuelsson stod för ett enormt lyft resultatmässigt, och därmed även ekonomiskt. Han körde samtliga 36 tävlingsdagar i årets världscup (bara sju åkare gjorde det) och placerade sig såpass bra att det blev prispengar i 30 av loppen, inklusive stafetter. Totalt 1 750 000kr, att jämföra med ca 250 000 kr ifjol, då han var nr 13 på listan.

– Prispengarna betyder mycket, de ger mig möjlighet att ta ut svängarna extra mycket i min satsning, jag kommer återinvestera pengarna i min karriär och där har jag redan ett stort och spännande, men fortfarande hemligt, projekt på gång, säger Samuelsson till SVT Sport.

– Att vi har så höga prispengar i skidskytte är ju ett bevis på hur välmående skidskyttesporten är just nu och framför allt hur stor sport skidskyttet är internationellt,

Sprintvärldsmästaren Martin Ponsiluoma kom inte ens topp 20 ifjol – nu är han trea. Även Elvira Öberg och Linn Persson är topp åtta och ytterligare tre skidskyttar topp 20.

Ebba över miljonen

Ebba Andersson blev trea i världscuptotalen och även ekonomiskt viktiga Tour de Ski. Hon tog även två VM-medaljer och genom segern i Ski Classics i Vålådalen bröt Andersson miljongränsen i prispengar denna vinter. Näst bäst bland landslagsåkarna i längd är Linn Svahn som nia.

Lina Korsgren är den i långloppscirkusen som dragit in mest prispengar, nära miljonen. Hon följs i Ski Classics pengalista av herrsegraren Emil Persson och därefter teamkamraten Ida Dahl. Att doldisen Dahl är före namn som Oskar Svensson och Maja Dahlqvist är ett utropstecken.

– Jag är inte överraskad men tycker det är intressant att långloppsåkarna lyckas åka in minst lika mycket pengar som de traditionella längdåkarna, säger Sebastian Samuelsson.

Alpint mörker just nu

För fyra år sedan dominerade alpin-åkarna denna lista. Hansdotter och André Myhrer i topp och totalt sex alpinåkare på topp 15. I år är Sara Hector på tionde plats den enda som tar sig in topp 20, trots att prispengarna är större i alpint än övriga skidsporter.

Puckelpist, freeski och snowboard är också med i uträkningen men delvis pga corona-reducerat tävlingsprogram tar sig ingen av de svenska åkarna upp på årets topp 20.