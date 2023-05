Anna Aasa, OK Renen

Tove Alexandersson, Stora Tuna OK

Elsa Hermansson, IFK Mora OK

Linda Lindkvist, IK Jarl

Frida Sandberg, Säterbygdens OK

Elin Schagerström, Garphyttans IF

Albin Gezelius, IFK Mora OK

Gustav Johnsson, IFK Mora OK

Truls Lindholm, Sundsvalls OK

Isak Lundholm, Umeå OK

Jonatan Ståhl, IFK Mora OK

Edvin Nordström, Täby OK

Rasmus Wickbom, I 19 IF