Björndalen: ”Sverige är starkare än Norge”

I mixedstafetten var det inget snack. Våra västra grannar tog hem guldet i ett lopp där ett ojämnt Sverige slutade femma. Nu är det tre kvar, singelmixedstafetten imorgon och lagstafetter damer och herrar på lördag.

Björndalen hyllar framför allt de svenska damernas insatser på VM.

– Mona Brorsson sköt tre nollor igår efter vad som hände under hennes sista runda i sprinten. Det är imponerande. Nu har ni två tjejer i världstoppen.

Vad säger du om norskornas insatser?

– Vi har två silver. Det har varit fantastiskt imponerande av Tiril (Eckhoff) och Ingrid (Landmark Tandrevold). Röiseland har underpresterat och den som varit den största besvikelsen i det norska laget. Jag tror att hon tar medalj i masstarten.

”Tuff kamp mellan Sverige och Norge”

Det finns flera svenska medaljchanser kvar på mästerskapet. Dels i singelmixedstafetten där troligtvis Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson är de som kör för blågult. Dels i lagstafetterna.

– Jag tror att det kommer bli en riktigt tuff kamp mellan Sverige och Norge på stafetten. Båda är bra stafettlag, men det svenska ser starkare ut just nu.

Hur står sig Hanna Öberg mot de norska damerna?

– Just nu är Hanna Öberg bäst. OS-guld, VM-guld, bäst under press på hemmaplan så just nu har hon ett övertag på de norska tjejerna.