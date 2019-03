Hanna Öbergs kantskott gav VM-guld

Efter att ha haft stolpe ut tidigare under mästerskapet var det stolpe in i dag.

– Jag var så himla fokuserad och ville det så himla mycket. Att jag kunde göra det betyder så himla mycket, säger Öberg med tårarna strömmande ned för kinderna till SVT Sport.

Loppet imponerade på alla.

– Det här är ett drömlopp, att hon klarar det igen är fantastiskt, säger SVT Sports expert Björn Ferry om den regerande OS-mästaren.

Vittozzi tappade på spurtvarvet och var 23,6 sekunder efter Öberg som tvåa.

Laura Dahlmeier knöt näven när hon gick i mål som ledare efter att ha passerat Paulina Fialkova i tid under spurtvarvet. Det räckte dock inte till pallen utan en snöplig fjärdeplats efter att sent startande Lisa Vitozzi skjutit fullt och gått in som tvåa. Justine Braisaz knep bronset.

Skytte 4: Öberg höll för trycket och sköt fullt. Det var spännande när världscupledande Lisa Vittozzi sköt fullt men hon var långt ner på vallen och klockan stannade först på 20 sekunder efter Öberg.

Tränaren: ”Jag skakar”

– Jag skakar. Det är sjukt imponerande och blir det inte medalj nu äter jag upp skjuttavlan, sade förbundstränaren Mattias Nilsson innan det var klart.

Skytte 3: Den regerande världsmästaren Laura Dahlmeier hade missat sitt tredje skott, hennes första för dagen, när Öberg samtidigt var på väg in mot skjutvallen. Svenskan startade en minut efter. Inför en nervös publik sköt Öberg fullt och var då 12,8 sekunder efter Paulina Fialkova, som senare fick en bom i sitt sista skott för dagen.

Skytte 2: Öberg sköt snabbt, 24 sekunder, och fullt på det andra ståendet skyttet och var då i ledning med 0,2 sekunder före slovakiskan Paulina Fialkova, som gjorde en nigning för att få bort bendarren inför sitt sista skott på fjärde skyttet, det 20:e men det hjälpte inte. Slovakiskan fick med sig en bom, 19 träffar totalt. Nummer 71 Justine Braisaz ledde där med ett par sekunder.

Skytte 1: Öberg öppnade med ett kantskott in på sitt första skott och fortsatte med fullt skytte och tätkontakt.

– Det var lite tur, det första var en riktig kantare och det andra strök också kanten, sade förbundstränaren Mattias Nilsson.

Redan på det första liggande skyttet sköt 7,5 km-vinnaren Anastasija Kuzmina bort sig med fyra bom, hon träffade bara med sitt sista skott. Ett skott gick till och med utanför den stående pricken. Hon hade otur med starka vindar på vallen just då.

– Det är total katastrof, sade Ferry.