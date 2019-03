Det visste du inte inför skidskytte-VM

Hur fungerar startpipen i början? Varför börjar alla olika? Får man starta när man vill? När går tiden igång?

Tider går ingång när åkaren åker iväg. Man an får åka iväg några sekunder ”för tidigt” eller ”för sent”, men tiden går igång först när startgrinden öppnas och åkaren åker iväg. Tiden mäts genom en transponder på åkarna.

Vad använder de för vapen? Hur stor är träffytan/måltavlorna i liggande respektive stående?

I folkmun kallad det för salongsgevär. Det är en nivå kraftigare än ett vanligt luftgevär. På korta avstånd kan det vara dödligt för människor men på 80 meters avstånd kan man inte skjuta mer än en fågel. Det är en vanlig vapentyp för ripjakt, sportskytte och skidskytte. Kalibern är 22 long. Det skjuter på tavlor som är 50 meter bort, träffytan i liggande skytte är 45 millimeter i liggande skytte och 115 millimeter i stående skytte.

Hur stor är pulsskillnaden från att det kommer in på vallen till att de lämnar?

Det varierar, mer i liggande än i stående skytte och mer i början av tävlingen jämfört med i slutet. Men det är inte ovanligt att pulsen hinner gå ner från 175 till under 140 på den första liggserien. Alltså 35 slag per minut. Och detta sker på ca 30 sekunder.

Hur väljer man matta när man kommer in för skytte?

I individuella tävlingar; sprint och distans, väljer man skjutmatta fritt. Bana 1-15 är för liggande och 16-30 för stående. I jaktstart skjuter åkarna i den ordning de kommer in på skjutvallen. Den som ligger 10:a skjuter alltså på matta nummer 10. I masstart och stafett skjuter man det första liggande skyttet på den matta som motsvaras av det nummer man har på bröstet, efter den första skjutningen skjuter man även då i den ordning man kommer in på vallen.

Hur har man koll på hur många skott man har kvar i magasinet? Vad händer om man tappar alla magasin?

Det ryms 5 skott i magasinet, men det finns inget sätt att veta hur många skott som finns kvar, men de flesta brukar kunna räkna till fem.

– Själv har jag dock lyckats skjuta sex skott på en sprint en gång, och blev diskad. Jag gjorde en dålig mantelrörelse (det man gör när man laddar), kastade ur ett skott ofrivilligt och laddade manuellt två skott istället för ett då jag glömde bort hur många skott jag hade skjutit, säger Björn Ferry.

Skulle en åkare ha tappat alla magasin får åkaren nya inne på skjutvallen av en lagledare.

Vad händer om man åker fel antal straffrundor?

För varje straffrunda som man inte åker får man 2 minuters tillägg på tiden. Det händer ibland när det missas mycket och folk glömmer bort hur många varv de åkt i rundan.

– Åker man för många rundor får man inget annat straff än det onödiga med att åka för långt. Jag har åkt en straffrunda för mycket på en stafett en gång. Det var inte så populärt, säger Ferry.

Vilken fördel är det att tävla på en skidskyttearena som man har tränat mycket på?

Fördelen är att man känner till banorna mycket väl och vet exakt vad som väntar bakom nästa krön. Men framförallt så har man (förhoppningsvis) full koll på skjutvallen med tex hur vinden påverkar träffbilden.

Hur mycket i mm motsvarar ”ett snäpp” när skyttarna justerar inför ett skytte, och hur många justerar med att istället sikta lite annorlunda?

Ett snäpp motsvarar ca 3 millimeter. Det är svårt att säga hur många som istället siktar ”lite snett” men vid väldigt ojämna och byiga vindar kan det vara en fördel att kunna behärska den tekniken istället för att kanske tvingas justera siktet flera gånger under en skjutserie.

Kan man vinna om man bara skjuter av skotten och tar straffrundorna istället? Vad har man mest fördel av; åka snabbt eller skjuta bra?

Det är ingen som är så överlägsen i skidåkningen i dagsläget att det skulle löna sig och samtidigt så finns det en regel som säger att man måste ha som avsikt att träffa annars kan man bli diskad. Du behöver båda delarna för att kunna vinna en tävling. Men det är större chans ett en bra skidåkare/sämre skytt lyckas på skjutvallen någon gång ibland än att en sämre skidåkare/bättre skytt helt plötsligt lyckas åka mycket snabbare.