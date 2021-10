Elvira Öberg: Krävs många år med hård träning för att hålla en hel säsong

Elvira Öberg blev som 19-åring uttagen till A-landslagstruppen 2018. I fjol gjorde hon sin andra världscupsäsong och hon beskriver att det som ung åkare är svårt att hålla en jämn stabil form över en hel säsong.

– Högsta nivån kan vara bra, men medelnivån och snittet är inte där än. Man blir ganska ojämn när man inte riktigt har träningsbakgrunden, berättar hon.

Kurvan fortsätter uppåt

Elvira Öberg har tagit stora kliv framåt i sin skidskytteutveckling senaste åren. I fjol slutade hon på en tolfteplats i totala världscupen. Tillsammans med tränarna har Öberg samtalat om att de kanske inte kan förvänta sig att utvecklingskurvan ska fortsätta vandra uppåt i samma utsträckning, utan att hon ska vara beredd på att stegen inte blir lika stora framöver.

– Den kommer plana ut någon gång. Men..., säger hon innan hon brister ut i ett stort leende och fortsätter:

– Än så länge, av det vi sett i sommar, så har den fortsatt peka uppåt och det är otroligt kul att träna när det går bra.

Plan för att bli jämnare

Efter en riktigt fin inledning på säsongen i fjol, dalade resultaten lite efter jul. Under VM i Pokljuka blev det, individuellt, två 14:e platser som bäst för Öberg. Formen var bra under mästerskapet, men samtidigt hade också många andra sin toppfrom just dessa veckor. Att inte ha toppåktider efter juluppehållet beskriver hon som lite frustrerande. Nu väntar en säsong med ett OS i februari.

– Det är sådana saker det blir mycket snack kring. Men jag försöker lägga fokus på mitt och det jag ska göra: få in mängden träning, följa planen, hålla mig hel och frisk och verkligen kunna träna. Det är det jag behöver i min utveckling för att bli jämnare, säger Elvira Öberg när OS och framtiden kommer på tal.

