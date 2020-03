Så mycket prispengar drog vinterstjärnorna in

1 Hanna Öberg Skidskytte 1 923 300 kronor

2 Britta Johansson Norgren Ski Classics 858 400

3 Anna Swenn Larsson Alpint 751 700

4 Sandra Näslund Skicross 705 600

5 Linn Svahn Längd 532 800

6 Ebba Andersson Längd 510 300

7 Linn Persson Skidskytte 468 500

8 Jonna Sundling Längd 419 500

9 André Myhrer Alpint 377 200

10 Lina Korsgren Ski Classics 370 700

11 Mona Brorsson Skidskytte 350 000

12 Elisabeth Högberg Skidskytte 273 700

13 Sebastian Samuelsson Skidskytte 268 900

14 Maja Dahlqvist Längd 233 600

15 Elvira Öberg Skidskytte 228 300

16 Jesper Nelin Skidskytte 215 300

17 Johanna Skottheim Skidskytte 200 200

18 Charlotte Kalla Längd 190 400

19 Frida Karlsson Längd 189 600

20 Stina Nilsson Längd 176 200

Källor

Vi räknade ut vad samtliga svenska åkare drog in i rena prispengar i sina globala cuper under vintern. Summorna gäller alltså inte åkarnas privata avtal och löner från sponsorer och landslag.

*Fis ”Prize money list” för Alpint och Längdskidor

*Egen uträkning samt bekräftelse av ”Biathlon facts and stats” av IBU:s officiella prispengar inom skidskytte världscup och IBU-cup

*Uträkning av FIS officiella prispengar för världscupen i Skicross, Freeski och Puckelpist (övriga discipliner som Backhoppning och Nordisk Kombination ej aktuella)

*Ski Classics egna uträkning vad de svenska åkarna fått i prispengar av organisationen

Valutakurser vid uträkning: 1 Euro = 10,82 SEK (Skidskytte och Ski Classics). 1 CHF = 10,25 SEK (alla FIS grenar)