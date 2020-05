Samuelsson: ”Det var frustrerande”

Ända sedan världscupsdebuten för fyra år sedan har Sebastian Samuelssons karriär bara gått framåt, men den senaste säsongen blev det ett steg tillbaka istället för två fram för 23-åringen.

– Det var en frustrerande säsong, jag tycker inte jag nådde upp i den nivån jag ville varken i spåret eller på skjutvallen, säger Sebastian Samuelsson.

Individuellt blev den en tionde plats som främsta placering, de kom under VM i Antholz.

Jobbigt på vallen

Inför säsongen hade Sebastian lagt mycket krut på skyttet. Han sköt tusentals fler skott under sommaren och ändrade inställningar på geväret, men någon utväxling av det arbetet kom inte under säsongen. En träffprocent på blygsamma 80 procent under säsongen vittnar om det.

– De teknikmässiga grejerna har blivit mycket bättre och jag skjuter egentligen mycket bättre men det är som du säger att jag inte fått ut det i rena träffar och det är ju surt, säger Sebastian Samuelsson.

Samuelsson tror ändå på bättre resultat nästa säsong när han fått pränta in tekniken ett år till.

Hur stor revanschlust känner du?

– Den är stor, jag har inte varit med om det där att jag tycker jag haft en säsong som varit klart sämre och det gör ju att jag verkligen känner att jag vill visa att jag kan det här och jag vet att jag har så mycket högre kapacitet än vad jag har fått ut, säger Sebastian Samuelsson.

KLIPP: Se hela reportaget med Sebastian Samuelsson här: