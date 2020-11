SM-veckan vinter i Borås ställs in

Pandemin och den ökande smittspridningen gör att RF och SVT, i samråd med Borås stad, har beslutat att ställa in SM-veckan vinter 2021.

Riksidrottsförbundet, Borås och SVT har tillsammans med deltagande idrotter under en längre tid arbetat med flera alternativ för att corona-anpassa SM-veckan vinter och att kunna genomföra tävlingarna.

– Det är ett mycket tungt beslut att ställa in ytterligare en SM-vecka. Deltagande idrotter och Borås har visat på stor flexibilitet med att anpassa tävlingar och förutsättningar, men det allvarliga smittläget just nu och osäkerheten framöver gör att vi inte har något annat val än att ställa in, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson:

– Det är oerhört tråkigt att vi tvingas ställa in SM-veckan, ett av Sveriges populäraste evenemang. Vi hoppades in i det längsta att få bjuda vår stora tv-publik på denna idrottsfest men i det kritiska läge vi som land befinner oss i behövde vi fatta detta nödvändiga men oönskade beslut tillsammans med Riksidrottsförbundet och värdstaden Borås.

22 olika idrotter

SM-veckan vinter 2021 i Borås skulle ha genomförts 2-7 februari – med SM-tävlingar i 22 olika idrotter.

– Det är väldigt tråkigt att inte kunna bjuda boråsarna på en av vinterns höjdpunkter. SM-veckan är ett av Sveriges populäraste evenemang och vi vet sedan tidigare år hur mycket en SM-veckan betyder för Borås, säger stadens fritidschef Tommy Jingfors.

– Vi hade sett fram emot att få visa upp både vår stad och våra anläggningar. Men med över 4000 tillresande i det smittläge som är, känns beslutet trist men nödvändigt att ta, fortsätter han.

Halmstad sommaren 2021

Borås budget för SM-veckan låg på fem miljoner kronor. Kostnaden för det inställda evenemanget ligger på ungefär en femtedel.

– Vi uppskattar kostnaden till cirka en miljon kronor och avser vår driftsbudget. Investeringar ligger vid sidan om o är bestående värden som vi har nytta av oavsett SM-vecka eller inte, säger Jingfors.

Tidigare i år har SM-veckan vinter i Luleå och Boden och SM-veckan sommar i Halmstad ställts in på grund av coronapandemin.

Halmstad står värd för SM-veckan sommar 30 juni —6 juli 2021 och Piteå för SM-veckan vinter 23-29 mars 2022.