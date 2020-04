Sommarens SM-vecka ställs in

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Halmstad och SVT analyserat olika alternativ utifrån en dialog med deltagande specialidrottsförbund. Den informationen tillsammans med rekommendationerna som finns från Folkhälsomyndigheten ligger till grund för beslutet att ett genomförande av SM-veckan sommar 2020 inte är möjligt.

– Att ställa in ytterligare en SM-vecka är ett mycket tungt beslut. Vi jobbade för och hoppades på ett genomförande av en SM-veckan i sommar men i rådande situation har vi inget annat val än att ställa in. Det är fortsatt en allvarlig situation där Riksidrottsförbundet självfallet tar det ansvar vi kan för att bidra till att hålla nere smittspridningen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

– SM-veckan är ett av Sveriges populäraste evenemang som varje år lockar hundratusentals tv-tittare, så därför känns det så klart väldigt tråkigt att inte kunna bjuda SVT:s publik på en av sommarens största höjdpunkter. Men som läget är i Sverige har vi tvingats ta detta oönskade men ansvarsfulla beslut, säger SVT: sportchef Åsa Edlund Jönsson.

Enskilda SM-tävlingar

Nu diskuterar Halmstad och SVT möjligheterna att arrangera några enskilda SM-tävlingar i Halmstad under första halvan av augusti, under förutsättning att coronaviruset är under kontroll och att arrangemangen inte strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Förhoppningen är att ett mindre antal sporter vill och kan arrangera sina SM-tävlingar under en långhelg. Men det är för tidigt att säga om planerna kan förverkligas, säger Ulf Nilsson, SVT:s projektledare för SM-veckan.

– Vi kommer pejla intresset några specialidrottsförbund och följa utvecklingen av pandemin noga den närmaste månaden.

SM-veckan sommar i Halmstad skulle ha genomförts 24–30 juni med SM-tävlingar i 37 olika idrotter.

Tidigare i år ställdes även SM-veckan vinter som skulle arrangerats i Luleå och Boden in.

Nästa SM-vecka avgörs i Borås den första veckan i februari. Det blir den sydligaste vinterveckan hittills.