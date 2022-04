Kvällen den 17 februari stoppades speedwaystjärnan Antonio Lindbäck i Avesta med 1,82 promille alkohol i blodet och står nu åtalad för grovt rattfylleri.

Lindbäcks klubb Masarna bröt hans kontrakt kort efter incidenten, men meddelade i går att man tar tillbaka honom.

Uttagen i bruttotrupp

Några som dock inte planerar att ta ut Lindbäck till uppdrag den närmaste tiden är Svenska Motorsportförbundet. I vintras tog förbundskapten Morgan Andersson ut Lindbäck i en bruttotrupp inför säsongen, men nu har Svemo beslutat att plocka bort Lindbäck därifrån.

– Han kommer inte tas ut till nånting just nu, så får vi ta ställning senare till hur vi gör då, säger Mikael Karlsson till SVT Sport.

Hur har ni resonerat kring det?

– Det är ett ganska naturligt steg för oss att göra det just nu. Vi anser att det är skillnad på att köra klubbspeedway då Masarna tar ett arbetsgivaransvar där. Men just för tillfället så tycker vi att det har hänt lite för mycket, så vi kan inte ha honom som förare representerandes landslaget just nu.

– Sen vi får se vad som händer. Det ska ju gå sin gång, och sen får vi ta ställning efter att han har fått sin dom. Då får vi ta ställning till det. Och han går ju behandling, så det är många bra saker på gång. Ingen skulle vara gladare än jag om det här kan vara en vändpunkt för Antonio att komma på banan igen, för det är ju en fantastisk speedway-förare.

Antonio Lindbäck var redan innan rattonykterheten uppdagades petad från kommande EM- och VM-kval, på grund av sportsliga bedömningar.

Antonio Lindbäck har 13 VM-säsonger, två guld i lag-VM och tre segrar i VM-serien samt ett SM-guld med Masarna 2020 på meritlistan.

