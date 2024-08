Fyra femettor på sju inledande heaten till 27–15 gjorde att Indianerna hade vänt på steken mot Piraterna efter 43–47-förlusten i första kvarten till ledning totalt 70–62.

Den ledningen bevakade grundserietrean matchen ut, och säkrade totalsegern i tolfte heatet då de gick ifrån till 45–27, 88–74 totalt med tre heat kvar.

Piraternas Oskar Fajfer fick en trist avslutning på kvartsfinalen. I 12:e heatet körde han ihop med Krzysztof Buczkowski, deras andra kontakt under kvällen, och flög med en rasande fart in i barriären. Han fastnade under luftbarriären och det tog en stund innan han tillsammans med uppvaktning kunde ta sig in i en ambulans.

– Jag vet inte. Han ska åka hem till Polen och kolla på det där, säger Piraternas lagledare Daniel Davidsson till ESS Play.

Det var när tolfte heatet avslutades som Indianerna säkrade sin semifinalplats i och med ett 3–3-heat.

Även Dackarna vidare

I den andra kvartsfinalen blev det även där en vändning. Efter att Smederna vunnit första kvarten med 49–41 var det Dackarna som dominerade returen. Målillalaget ryckte med tre raka femettor i heat sju, åtta och nio till ledning 35–19. Dackarna säkrade semifinalbiljetten i 13:e heatet där de stod för en femetta till ledning 49–29 i matchen. Totalt 90–78 vid det läget med två heat kvar.

Seriesegrande Lejonen fick efter kvartsfinalerna välja sitt motstånd i semifinalen. Då föll valet på serietrean Indianerna.

– Dackarna åker bra i Gislaved. Indianerna har generellt sett svårare i Gislaved, säger Lejonens sportchef och lagledare Anders Fröjd till ESS Play.

Det innebär att Västervik ställs mot Dackarna i den andra semifinalen.