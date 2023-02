En förstudie har inletts för att se om förutsättningar finns för att arrangera vinter-OS och Paralympics 2030.

– Livet skiftar. Jag trodde inte om jag tittar tillbaka lite att jag skulle sitta här i det här ämnet, säger Björn Eriksson.

– Samtidigt sker det vid en tidpunkt som kan vara lite knepig. I går gick nordiska länderna ut och skällde på IOK utifrån utgångspunkten ska bli släppa in människor från Ryssland och Belarus. Vi har den typen av frågor men det är inget argument mot en förstudie. Det vore tjänstefel att säga ”vi ska inte ta reda på om vi klarar det här” när det kommer en öppning.

”Vi är duktiga på hållbarhet”

Eriksson, ordöfrande i Riksidrottsförbundet, syftar på Internationella olympiska kommitténs nya process i valet av värdländer där stor vikt läggs på hållbarhet.

– Vi är erkänt bra på att arrangera. Vi är duktiga på hållbarhet. Det kommer nya sätt att söka evenemang och handen på hjärtat, vår bästa tävlingsgren har aldrig varit kampanjande. Det finns en öppning nu och då ska vi klara av det som gudfadern sade en gång i tiden i sina filmer: I will give you an offer you can't resist. Det är det vi jobbar mot.

Vill använda grunder i förra ansökan

Senast Sverige sökte OS var vinterspelen 2026. I slutändan stod det mellan Milano-Cortina och Stockholm/Åre och efter omröstning blev det seger för italienarna.

Nu hoppas man kunna använda grunderna i den ansökan.

– Har jag förlorat matchen förra söndagen så tittar jag på hur jag ska vinna nästa söndag, och vi känner ju att vi tror att vi kan greja det här. Sedan om det räcker, det vet vi inte – men det tror vi, säger Eriksson.