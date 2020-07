Sköna sportminnen i SVT:s ”Sommaröppet”

Se gästerna i de olika programmen nedan:

SVT1 måndag 27 juli kl 20.00: VM-hockey-laget från 1987 och Kajsa Bergqvist (1:6)

Bengt-Åke Gustafsson, Håkan Södergren och Jonas Bergqvist gästar studion och minns tillbaka till VM-hockey 1987 i Wien. Sverige hade inte vunnit VM-guld på 25 år och Sovjetunionen är den stora dominanten under den här perioden.

Ett år innan VM 2005 går höjdhopparen Kajsa Bergqvists hälsena av. Kajsa berättar om vägen tillbaka och den fantastiska kvällen i Helsingfors.

SVT1 torsdag 30 juli kl 20.00: höjdhopparen Stefan Holm och simmaren Sarah Sjöström (2:6)

Sarah Sjöström kom till VM i Rom 2009, inte topprankad och inte en av förhandsfavoriterna. Men som 15-åring chockar Sarah många konkurrenter redan i första försöket …

Stefan Holm kom däremot till OS i Aten 2004 som stor favorit. Vi minns tillbaka till den magiska blågula kvällen.

SVT1 måndag 3 juli kl 20.00: speedwayföraren Tony Rickardsson och skidskytten Magdalena Forsberg (3:6)

Tony Rickardsson pratar om det slitsamma året innan han tävlade i VM 1994 i danska Vojens, ett VM som blev minst sagt lyckat för honom. Tony tittar tillbaka på sin karriär med både skratt och gråt.

Magdalena Forsberg kom till VM 1997 i Slovakien som etablerade skidskytte och lämnade som superstjärna med två guld och ett brons.

SVT1 torsdag 6 augusti kl 20.00: kanotisterna Susanne Gunnarsson/Agneta Andersson och stavhopparen Armand Duplantis (4:6)

Hur lyckas man samarbeta och vinna OS-guld med någon som man inte tycker om? Susanne Gunnarsson och Agneta Andersson berättar om tiden de var ovänner och hur de lyckades samarbeta trots detta och ur deras relation ser ut idag.

Sista dagen av EM i Berlin 2018 avgjordes herrarnas stavhopp. Det skulle bli en magisk och historisk kväll – den bästa mästerskapsfinalen i stavhopp genom alla tider sägs det, med en 18-årig huvudrollsinnehavarare.

SVT1 måndag 10 augusti kl 20.00: damernas VM-lag från fotbolls-VM 2003 och hoppryttaren Peder Fredricson (5:6)

Vi minns VM-finalen 2003 mellan Sverige och Tyskland. Det blev förlust i matchen, men ändå en enorm framgång för svensk damfotboll som fick med sig hela svenska folket och blev hjältar. Finalmatchen är den mest sedda fotbollsmatchen i svensk tv och sågs av 3,8 miljoner tittare.

Peder Fredricson var i sitt livs form under EM 2017. Tillsammans med sin häst All In började de med att säkra ett EM-silver. I den individuella hoppningen tog Peder ledningen redan från första dagen och släppte den aldrig – han rev inte ett enda hinder på vägen fram till finalen.

SVT1 torsdag 13 augusti kl 20.00: tennisspelaren Stefan Edberg och bordtennisspelaren J-O Waldner (6:6)

Dubble Wimbledonmästaren Stefan Edberg berättar om bataljerna med Boris Becker och sannignen bakom segern på gräset 1988.

Jan-Ove Waldner ska spela final mot fransmannen Jean-Philippe Gatien under sommar-OS 1992. Sverige har inte vunnit ett guld sedan OS i Los Angeles 1984 och förväntningarna och förhoppningarna är skyhöga på den 26-årige bolltrollaren från Stockholm.