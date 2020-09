17-årig danska stod för jätteskräll: ”Sinnessjukt”

2.45 timmar varade dramat – sedan firade Tauson segern med 6–4, 3–6, 9–7 i en av de bästa dammatcherna så här långt i turneringen.

– Det är på något sätt en sinnessjuk känsla. Jag hade inte alls trott det här inför matchen, säger danskan till arrangören.

– Hon var i semifinal i US Open så jag var bara tacksam över att vara här och glad över att jag fick möta en sådan spelare på en så stor bana (Simonne-Mathieu). Det var en dröm som blev sann förstås och sedan att kunna vinna matchen. Jag saknar ord. Det var så häftigt, jag har aldrig upplevt en sådan här match, säger Tauson som hade ett brejk emot sig i skiljesetet.

Tränar på Justine Henins akademi

Den fyrfaldiga Paris-vinnaren Justine Henin såg matchen där hennes adept från den egna akademin i Belgien tränar.

För första gången på 31 år är det en dansk kvinna som inte heter Caroline Wozniacki som nått andra omgången i en Grand Slam.

– Danmark är ett så litet tennisland och hon var givetvis min förebild när jag växte upp. Hon visade vägen och gjorde att jag också kunde tro på att ge mig ut på touren. Vi jämförs ofta men jag är min egen person. Jag försöker bara att fokusera på mig själv, säger Tauson, född 21 december 2002, som berättar att hon tränade med den förra danska världsettan förra året.

Gick in i turneringen via kval

Brady, rankad 25:a i världen, var så sent som för några veckor sedan i semifinal i US Open medan Tauson fick ta väg in i Franska mästerskapen via kvalspel.

Clara Tauson visade prov på mer än skicklighet och talang i sin Grand Slam-debut. Hon hade även starka nerver när det drog ihop sig i skiljesetet och redde ut flera matchbollar emot sig. Danskan, som vann juniorklassen i Australian Open förra året, är rankad 188:a i världen och ställs i andra omgången mot en annan amerikanska, Danielle Collins.

