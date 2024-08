Världsettan Jannik Sinner har testats positivt för en otillåten steroid.

Men han stängs inte av – efter att han bedömts blivit dopad omedvetet.

Samma läkemedel som Johaug

Steroiden som dopningstestet efter matchen i Indian Wells var clostebol, samma steroid som längdskidåkaren Therese Johaug testades positivt för 2016, och blev avstängd för. Både Johaug och Sinner hade fått i sig det via läkemedlet trofodermin, men Johaug via en salva och Sinner via en spray.

När Sandrén-Sandberg får höra talas om förklaringen till testet (att hans fysioterapeut använt en spray med clostebol i) blir han förvånad.

– Det har jag aldrig hört talas om, att clostebol skulle finnas i sprayform, säger han, men förklarar senare att det inte är omöjligt att det gått till så som de säger:

– Det finns bevisat att det är möjligt att föra över det från huden på en person till en annan.

”Är teoretiskt möjligt”

Mängden clostebol som fanns i Sinners urintest (121pg/mL) är också låg, vilket skulle vara fallet om en person fört över det genom kontakt mellan kropparna.

– Det är teoretiskt möjligt, men det är långsökt.

Åke Andrén-Sandberg beskriver mängden clostebol i Sinners test som ”otroligt liten”, och något som inte per automatik gett Sinner någon positiv effekt.

– Den dosen som han hade i urinen vid de här tillfällena, den hade ingen effekt. Men det är ju han som säger att det har gått till på de här sätten. Det är som vi sa när vi pratade om Therese Johaug: Den lilla mängden hon hade i urinen vid det aktuella tillfället var så liten att den inte var betydelsefull, men det kunde lika väl varit så att hon fyra månader tidigare fått en jättedos som hade gett jätteeffekt, säger han.