Andreescu hyllas av hela Kanada

19-åriga Andreescu kunde inte förstå att hon vunnit mot Serena Williams i New York inför nästan 24 000 fans som gav ett orkanartat stöd till amerikanskan efter att hon räddat en matchboll vid 3-6,1-5. Många i publiken stod upp efter varje poäng som Williams tog på sin väg fram till 5-5 och vad många trodde skulle bli en vändning av matchen. Williams var på väg att tangera rekordet på 24 Grand Slam-titlar som Margaret Court har.

Williams fick dock med sig ett annat rekord. Hon är med 37 år den äldsta damspelaren att ställa upp en Grand Slam-final. Andreescu är den första damspelaren i US Open sedan 1968 (Open-eran) att vinna turneringen i sin debut i huvudklassen. De senaste två åren har hon blivit utslagen i kvalet.

Premiärministern gratulerade

Hashtaggen #Shethenorth har trendat på sociala medier i Kanada. ”Gratulerar Bianca Andreescu. Du har skrivit historia och hela landet är stolt”, skriver premiärministern Justin Trudeau på Twitter.

#Shethenorth anspelar på Toronto Raptors hashtagg som gick under namnet #Wethenorth på sin väg fram till NBA-titeln. Laget var inte sent att hylla den färska mästaren i Flushing Meadows i New York.

”Gratulerar! Hon är mästaren” twittrar Raptors. Även NHL-lagen Vancouver Canucks, Ottawa Senators och Toronto Maple Leafs har framfört sina gratulationer.

Andreescu var överväldigad av stödet, från klickarna av fans inne på Arthur Ashe-stadion under matchen och sedan av hela publiken efteråt.

– Jag har sagt det många gånger och kommer att säga det igen: Ett av mina mål har varit att inspirera det kanadensiska folket, speciellt de som håller på med idrott, säger Andreescu som har en stor mängd fans i Rumänien eftersom hennes föräldrar invandrat från det landet. Andreescu pratar även en del rumänska.

– Det är så många kanadenska idrottare som berett den här vägen för mig när jag var yngre, säger tonåringen, enligt Reuters.