Sinner vann i söndags sin första US Open men kan teoretiskt sett bli av med titeln – om han skulle befinnas skyldig till dopning.

– Det var väldigt svårt för mig att njuta i vissa ögonblick, sade Sinner efter vinsten i US Open och den uppmärksamhet som den friande dopningsdomen gett upphov till.

Han testade positivt två gånger i mars för den anabola steroiden clostebol men frikändes precis före US Open av det internationella tennisförbundets integritetsenhet ITIA, som köpte förklaringen att de små mängderna hade kommit in i kroppen via en fysio som masserade Sinner med händer som kommit i kontakt med ämnet, då fysion själv behandlade ett sår i fingret.

– Du kan förstå varför folk är upprörda över det. Inom antidopning låter det så löjligt. Men vetenskapen är sådan att, om fakta faktiskt bevisas, är det faktiskt rimligt, säger Travis Tygart, vd för den amerikanska antidopningsbyrån, som inte var inblandad i fallet.

Wadas deadline går ut 1 oktober

Varken Italiens antidopningskommitté, Nado, eller Wada, har för vana att meddela att de överklagar domar. Nados deadline för överklagan gick ut i tisdags och med tanke på administration och handläggning som tar ett par dagar är det oklart om någon sådan kommit in till skiljedomstolen Cas i Lausanne.

Wada har sedan ytterligare 21 dagar på sig för att komma in med en överklagan, vilket innebär 1 oktober

Hela processen hölls hemlig under den fem månader långa utredningen. Om Sinner skulle fällas blir troligen maximistraffet två år i stället för fyra eftersom dopningen i så fall har varit utan avsikt.

SVT Sport har ställt frågor till Wada som inte återkommit.