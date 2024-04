– Det har varit hektiskt och inte helt lätt, säger Collins som slog världsfyran Elena Rybakina i Miamis WTA 1 000-final på hardcourt och lyfte från 53:e till 22:a plats på rankingen.

Hon bilade sedan i fem timmar under söndagen med den kära hunden Quincy till Saint Petersburg på den nordvästra sidan av Florida för att få sova i sin egen säng.

Under måndagen flög hon till Charleston och slog under tisdag kväll Badosa, som så sent som för två år sedan var världstvåa.

Redan i natt väntar världssexan Ons Jabeur i den andra omgången.

”Ville absolut inte missa turneringen”

– Det var häftigt att få grus under fötterna och jag ville absolut inte missa den här turneringen under min sista säsong, säger Collins som fått stor uppmärksamhet kring att hon ska lägga av senare i år, detta samtidigt som framgångarna blivit större och större, enligt WTA.

Det var första matchen på grus för Collins sedan Franska öppna förra året.

– Jag vill hellre gå ut med ett brak och spela min allra bästa tennis. Hellre det än andra hållet, säger Collins som lider av en kronisk inflammationssjukdom vilket gör att hon tagit beslutet om att avsluta karriären i förtid.

Hon tränar dessutom för att springa ett maraton i slutet av året.