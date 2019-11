Fadern dog i torsdags – tillbaka till Davis Cup-finalen i dag

Bautista Agut var tillbaka i det spanska laget efter att hans far gick bort i torsdags. Bautista Agut missade därmed kvarten mot Argentina och semin mot Storbritannien. Rafael Nadal tillägnade gårdagens seger i Caja Magica i Madrid mot Storbritannien till Bautista Agut.

– Han är en väldigt stark person och måste gå igenom den här svåra tiden. Även under de här dagarna har han stöttat oss med sms, sade Nadal till Daily Express.

Rörd Pique

Dagens final startade en timme efter utsatt tid bland annat beroende på en minikonsert med Shakira. Hon är gift med Barcelonaspelaren Gerard Pique som genom sitt investmentbolag Kosmos ligger bakom det nya upplägget med slutspelet av Davis Cup, 119 år på nacken, koncentrerat under en vecka. Totalt ligger budgeten på närmare 30 miljarder kronor de närmaste 25 åren.

– Det är mitt livs projekt, sade en rörd Pique under en middag med spelarna under lördagskvällen, uppger The Telegraph.