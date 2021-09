Djokovic nära historisk titel – klar för US Open-final

Serben besegrade i natt den tyske OS-guldmedaljören från Tokyo, Alexander Zverev, i en nagelbitare i fem set.

Nu väntar världstvåan Daniil Medvedev i finalen på söndag.



Novak Djokovic kan snart skriva tennishistoria. Om han vinner US Open-finalen på söndag blir han den herrspelare genom tiderna med flest grand slam-segrar, 21 stycken. I dag delar han förstaplatsen med Roger Federer och Rafael Nadal.



Han tar då också en så kallad ”äkta grand slam”, det vill säga vinner alla fyra grand slam-turneringar under samma år. En bragd som hittills endast Don Budge och Rod Laver lyckats med på herrsidan.

Revansch från OS

Men nattens semifinal blev allt annat än spikrak för världsettan. Precis som de fyra senaste rundorna förlorade han första set, men kom igen i de två nästkommande med siffrorna 6–2, 6–4.



Med kniven mot strupen reste sig dock den 24-årige Alexander Zverev, finalist i US Open i fjol, och lyckades knipa fjärde set med 6–4. Det var Zverev som slog ut Djokovic i OS-semifinalen för en och en halv månad sedan.

Men någon upprepning av den bragden blev det inte den här gången. Efter drygt 3,5 timmes spel kunde till slut Djokovic kvittera ut revanschen genom att vinna det femte och avgörande setet med 6–2.

– Jag kommer att spela som om det är karriärens sista match. Jag kommer att gå in och spela med hela mitt hjärta, min själ, min kropp och mitt huvud. Jag ska spela nästa match som om det vore den sista i min karriär, säger Djokovic om söndagens final.

Tolv servess

Tidigare under kvällen fick världstvåan Daniil Medvedev en promenadseger i sin semifinal. Den 25-årige ryssen besegrade den 15-rankade kanadensaren Felix Auger-Aliassime i tre raka set i New York med siffrorna blev 6–4, 7–5, 6–2.



Den 21-årige Auger-Aliassime hade svårt att svara upp mot Medvedevs mördande servrar och ryssen slog in hela tolv servess. Trots det var han inte riktigt nöjd.

– Jag tycker inte att jag gjorde mitt bästa i dag, men jag är glad över att få spela final på söndag, var Medvedevs kommentar efter matchen.

Under turneringen har han på sin väg mot finalen bara förlorat ett enda set. Den ryske världstvåan spelade US Open-final för två år sedan, men förlorade då mot Rafael Nadal. I årets Australian Open förlorade Medvedev finalen mot Novak Djokovic