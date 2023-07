Elina Svitolina, ny rankad 76:a i världen, imponerar stort på gräset i Wimbledon. I den fjärde omgången besegrade hon Victoria Azarenka och nu självaste världsettan Iga Swiatek.

Det var en rejält svängig match. Först låg Svitolina under med 3-5 i första set innan hon vände till 7-5.

Även i andra tog Swiatek ledningen, men det gick hela vägen till tiabreak som den polska världsettan vann. I tredje set var Svitolina bättre och vann med 6-2.

Swiatek lämnade planen till stående ovationer samtidigt som Svitolina firade sin seger. Ukrainskan fick barn i oktober och återvände till WTA-touren som sent som i april i år.

I intervjun efter matchen berömde hon också sin motståndare.

– Hon var en av de första som verkligen hjälpte det ukrainska folket. Det var en enorm hjälp, säger Svitolina.

Hon kom in i årets Wimbledon via ett wild card och har nu chansen att bli den andra genom tiderna att vinna en grand slam som wild card. Den enda som har gjort det tidigare är Kim Clijsters på US Open 2009.

Svitolina har som bäst varit trea på världsrankingen. I semifinal möter hon 48-rankade Marketa Vondrousova.