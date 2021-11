Leo Borg, vars far är legendaren Björn som vann Stockholm Open 1980, får därmed göra sin debut på ATP-touren som 18-åring. Borg som inte ens är rankad bland världens 2000 bästa spelare får möta Tommy Paul, som är 53:a i världen. Den 24-årige amerikanen har spelat i huvudturneringen i alla Grand Slam-turneringar utom i Wimbledon och gör sitt sjätte år på touren.

– Det känns jätteroligt att ge Leo chansen och det blir en bra erfarenhet efter att ha spelat några challenger i år. Han tränar också ganska ofta med ATP-spelare och är topp 15 bland juniorerna i världen. Han har haft ett väldigt bra år på juniortouren och utvecklas hela tiden, säger Enqvist.

Borg har i år spelat i två kval på ATP-touren och fått stryk direkt i Båstad och Marbella. Till Stockholm Open hade Borg fått ett wildcard till kvalet vilket uppgraderas till att gälla huvudturneringen.

Du tror inte att steget blir för stort?

– Kvalet var också väldigt tufft. Det är klart att det är en tuff match för Leo. Spelmässigt är han väldigt duktig och han behöver inte känna någon press att han ska vinna. Det viktiga är att han får göra en bra match och få erfarenhet för framtiden, funderar Enqvist.

Legendaren Murray på plats i Stockholm

Andy Murray, 34, blir kanske det känslomässigt största namnet i året Stockholm Open. Skotten har kommit igen efter flera karriärhotande höftoperationer.

– Det är en legendar och det ska bli jätteroligt att ha honom med. Han kom i går för att förbereda sig, säger Enqvist som gärna lyfter fram nionderankade Jannick Sinner, 20, som nu är toppseedad i Stockholm.

– Det tror jag kan vara en framtida världsetta, säger Enqviist.

144-rankade Murray går in på måndag eller tisdag kväll mot en kvalspelare och möter, vid vinst i första omgången, Sinner, får vila i första omgången, redan i den andra omgången.

Zverevs avhopp en överraskning

Det var en ”black friday” när turneringens tre högst seedade spelare med OS-mästaren Alexander Zverev (världsfyra) i spetsen hoppade av på ett bräde. Även norrmannen Casper Ruud (åtta) och Huberts Hurkacz (tia) hoppade av när de nådde ATP-slutspelet i Turin som inleds nästa söndag, dagen efter Stockholm Open-finalen.

– Det var lite turbulent och tråkigt men när man ligger schemalagd veckan innan en så stor turnering som ATP-slutspelet så kan det tyvärr bli lite spelaravhopp i och med att spelarna naturligtvis prioriterar att komma så fräscha som möjligt till en så viktig tävling. Vi hade fram till i går alla indikationer på att Zverev skulle komma men så kände han att han började bli väldigt, väldigt sliten efter turneringsvinsten i Wien och många sena matcher i Paris (pågår just nu), bland annat en tretimmarsmatch mot Dimitrov, så det är inte så mycket att säga om, säger Enqvist.

Fanns det någon överenskommelse med Ruud och Hurkacz om att de skulle hoppa av Stockholm Open om de gick till ATP-slutspelet?

– Nej, nej, absolut inte. Det fungerar inte så, säger Enqvist.

Under Felix Auger-Aliassimes namn (elva i världen) finns dock en notering om att han skulle komma till Stockholm under förutsättning att han inte kvalade in till ATP-slutspelet.

Fanns en plan för Zverev i Turin

Blev du förvånad över att Zverev tackade ja till Stockholm Open som har final på lördag eftermiddag, vilket följs av ATP-slutspelet som har sin första singel vid lunchtid redan på söndagen?

– Alla spelare som kommer senare in till events läggs in så pass sent som möjligt. Om Zverev spelat här och vunnit finalen på lördagen så hade han fått spela på måndagen i Turin.

Du reagerade inte på att schemat mellan Stockholm Open och ATP-slutspelet är väldigt tajt?

– Nej, det visste vi ju när vi väl fick byta vår vecka och spelarna är ganska vana vid att ha det så och ofta så spelar de flera tävlingar på rad, förklarar Enqvist.

Lottningen till Stockholm Open.