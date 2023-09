Carlos Alcaraz var 19 år när han vann US Open förra året. Nu är han ett år äldre och ett steg närmare att försvara den titeln, något Roger Federer var senast att lyckas med 2008.

Och Alcaraz, som förtrollade en hel idrottsvärld när han besegrade Novak Djokovic i Wimbledon-finalen i juli, såg ut att njuta på Arthur Ashe Stadium.

”Väldigt nöjd med min insats”

Den spanske världsettan log ofta, bjöd på flera delikatesser och spelade avslappnat och kontrollerat matchen igenom.

– Jag hade intensiteten från första till sista boll. Jag gjorde en riktigt stabil match utan större misstag. Jag är väldigt nöjd med min insats, säger han i segerintervjun efteråt.

I tredje set blixtrade motståndaren Matteo till, bröt Alcaraz serve till ledning med 2-1, och fortsatte stå upp bra. Några av bollduellerna (som det i klippet ovan) blev både långa och kreativa.

Kan bli repris mot Zinner

För Alcaraz väntar nu kvartsfinal i Grand Slam-turneringen, där han får möta antingen Alexander Zverev eller Jannik Zinner.

Under fjolårets US Open ställdes Alcaraz mot just Sinner där spanjoren segrade efter en maratonmatch.

– Alla minns min förra match mot Jannik. Det kan bli en härlig kvartsfinal men låt oss se vem jag ska möta, säger Alcaraz.