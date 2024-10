Strax före US Open i mitten av augusti meddelades det att Sinner friats i en hemlig utredning av ITIA (International Tennis Integrity Agency) efter att ha testat positivt för den anabola steroiden clostebol i en turnering i mars. Hans förklaring om att ha fått i sig små mängder med clostebol via en fysios fingrar, som hade behandlats för ett sår, under massage godtogs.

Sinner trodde att saken var ur världen när den internationella antidopningsorganisationen Wada i lördags meddelade att man överklagat domen till skiljedomstolen Cas i Lausanne.

– Jag är fortfarande förvånad men jag kommer att samarbeta som jag gjorde förut, sade Sinner dagen före sin första match i Shanghai Masters, enligt AP.

Kanske inte avgjord före Australian Open

Under processen med ITIA förhördes Sinner tre gånger och han känner sig säker på att det kommer att gå lika bra i förhören med Cas, där en panel med tre domare ska tillsättas.

– Jag är väldigt säker på att det kommer att bli väldigt, väldigt positivt för mig. Jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om det skulle bli den motsatta sidan, säger Sinner som vid en fällande dom riskerar att få sina resultat sedan i mars, inklusive titeln i US Open, strukna. En eventuell avstängning skulle troligen vara på två år eftersom dopningen varit oavsiktlig.

Det finns ingen tidsplan för Cas arbete med fallet och eventuellt kan den hålla på under Australian Open i januari där Sinner är regerande mästare. Under utredningen är Sinner fri att tävla.