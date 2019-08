Jonas Björkman kan väljas in i Hall of Fame

Alvestasonen slog igenom på allvar 1994 när han nådde kvartsfinal i US Open och tog sju dubbeltitlar under samma säsong. Tre år senare tog han sina första tre stora titlar i singel och slutade året som rankad fyra på singelrankningen. Samma år tog han sig hela vägen till semifinal i US Open.

Björkman var i det närmaste unik då han tillhörde världseliten både i singel och dubbel. 2001 var han rankad etta i världen i dubbel.

Förutom Jonas Björkman nominerades också Sergi Bruguera, Goran Ivanisevic och Conchita Martinez.

Kan bli femte svenska spelaren i Hall of Fame

Skulle Björkman väljas in så skulle han bli den femte svenske tennisspelaren i det celebra sällskapet.

Mats Wilander (2002), Stefan Edberg (2004), Sven Davidson (2007) och Björn Borg (1987).

Dessutom är kung Gustav V Adolf sedan 1980 invald i kategorin för bidragsgivare.

Fans har möjlighet att rösta in en av de nominerade.