Det var aldrig något snack om saken när japanskan Naomi Osaka säkrade segern i första rundan av US Open. Mot världstian Jelena Ostapenko vann hon med 2–0 i set (6–3, 6–2). Segern betydde mycket för Osaka som förra US Open inte deltog. Så när matchbollen slagits in kom tårarna.

– Jag försökte att inte gråta. Jag kommer ihåg att jag förra året såg Coco Gauff (vinnaren av US Open ifjol) spela här och önskade att jag kunde spela här igen. Men jag visste inte om jag kunde. Jag visste inte om jag kunde rent fysiskt. Att vinna den här matchen och att vara i den här atmosfären betyder så mycket för mig, säger hon i Max sändning.

Under matchen hade hon fullt fokus på spelet och tänkte inte värst mycket på den stora skara som satt på läktaren och följde matchen. För trots 2–0 i set kände hon sig pressad av Ostapenko.

– Det var stressigt. Hon slog några riktigt bra bollar. jag sa bara till mig själv att fortsätta och att kämpa för varje poäng och då kanske du får chansen. Och till slut fick jag chansen. Och sedan när jag kollade upp mot läktaren och såg så många ansikten tänkte jag bara ”wow”.

Uppladdningen inför US Open blev dock inte optimal. När hon under gårdagen skulle varva ner under kvällen höll sig hennes drygt ett år gamla dotter sig vaken längre än vanligt.

– Inatt ville inte min dotter sova i tid. Så jag fick hålla om henne länge och tänkte, wow, du valde verkligen den perfekta dagen att inte vilja sova på. Men det är den typen av stunder som är värdefulla för mig och jag hoppas jag får fler sådana, säger Osaka.

Osaka var i början av 2024 rankad 833:a i världen då hon varit borta från spel på grund av barnafödsel. Hon har sedan slutet av april klättrat från 197:a till 88:a inför US Open.