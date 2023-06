Novak Djokovic besegrade ungraren Marton Fuscovic i raka set i Franska öppna, med 7-6(2), 6-0, 6-3 och är vidare till tredje rundan. Där väntar spanjoren Alejandro Davidovich Fokina.

Efter matchen har en detalj på världstreans bröst väckt uppmärksamhet.

Under mötet syntes en metalliknande knapp som var fasttejpad på Djokovic bröst. Under matchen fick han, via en bollflicka, en ny knapp från sin stab, han tog bort tejpen och satte fast den nya knappen.

Kryptiska svaret efter matchen: ”Om det inte vore för den...”

Han duckade frågorna om knappen efter matchen.

– När jag var liten tyckte jag mycket om Iron Man, så jag försöker var som Iron Man, säger han på presskonferensen.

Serben var inte sugen på att berätta mer.

– Mitt team levererar en otroligt effektiv nanoteknik för att hjälpa mig att göra mitt bästa på banan. Så det är min karriärs största hemlighet. Om det inte vore för den så hade jag förmodligen inte suttit här, säger han.

Se bilderna det dolda föremålet i spelaren ovan.