Orkanen Ida skapade kaos i US Open

Trädstammar knäcktes och vattnet forsade in över US Open-området Flushing Meadows i New York när orkanen Ida drog fram. Staden stängde ner alla allmänna kommunikationer och bara nödfordon fick trafikera gatorna.

Schwartzman slog ut US Open-finalisten från 2017, Kevin Anderson, med 7-6(7-4),6-3,6-4 i andra omgången. Matchen inleddes klockan 01.30 svensk tid på Louis Armstrong-stadion, en arena som har ett flyttbart tak, enligt Reuters.

Flyttade bana

Det hjälpte dock inte eftersom regnmassorna med vindens hjälp blåste in från sidan och matchen fick avbrytas i 2,5 timmar. Folk satt under paraplyer trots att de befann sig under taket.

Arrangören väntade sedan in slutet på Stefanos Tsitsipas och Adrian Mannarino och flyttade Schwartzman-Anderson till centercourten Arthur Ashe-stadion där förhållandena var bättre.

– Jag var redo att spela och ville inte vänta till morgondagen. Man vet aldrig vad som kan hända och tack till alla som stannade kvar för att se matchen, säger Schwartzman efter att matchen tagit slut vid 07-tiden svensk tid.