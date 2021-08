Murray föll efter fem timmar: ”Tappade respekten för honom”

Tsitsipas, ökänd på touren för att ta långa pauser, tog sina pauser efter andra, tredje och fjärde set. Det fick den förre världsettan Murray, som nu spelar med konstgjord höft, att ilskna till.

– Jag tappade respekten för honom, det var ett skämt, säger 34-årige Murray efter de åtta, nio minuter långa uppehållen enligt AP.

Murray var även uppretad under matchen. Vid ledning med 5-3 i andra sets tiebreak tappade han fästet på banan och föll. Det blev en stor svettfläck på banan och Murray klagade högljutt på sina skor som inte gav fäste. Han förlorade tiebreaket med 7-9 men bröt omedelbart Tsitsipas och tog tredje set med 6-3.

Tsitsipas vill reda ut osämjan

Hettan och den höga luftfuktigheten gjorde att förhållandena var tuffa att spela i och Murray, vars kläder klibbade mot kroppen, bälgade i sig kopiösa mängder vatten – hans bänk såg ut som ett bättre drinkbord på Stureplan.

Tsitsipas, finalist i Franska öppna i somras, är angelägen om att klara ut den frostiga relationen.

– Om det är något som han vill säga mig så borde vi sätta oss ner och prata om vad som gått fel. Jag tycker inte att jag brutit mot några regler, säger Tsitsipas.

Förra året spelades turneringen utan publik och under hårda coronarestriktioner. Under årets första dag räknades det in 53783 åskådare i ett New York utan restriktioner.

Murrays karriär har sett ut att vara hotad flera gånger efter upprepade höftoperationer. Han är nu rankad 112:a i världen.

