Regn kan rädda brandhärjade Melbourne

Bränderna i Australien påverkar Australian Open i tennis redan innan huvudturneringen startat. Spelarna mår uppenbart dåligt under kvalturneringen, där flera matcher har avbrutits.

– Det känns inte speciellt hälsosamt att andas in den luften, med tanke på bilderna man sett, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg.

Det verkar dock inte vara någon fara för Australian Open. Melbourne Park har tre stora arenor med tak, samt åtta andra inomhusbanor. Och nu kommer dessutom regnet, från och med torsdag och åtminstone fram till starten av huvudturneringen på måndag. – Varje droppe regn borde kunna innebära att det tvättar ur lite ur luften. Vad finns det för förhoppningar om att luften ska bli riktigt bra? – Regnet gör ju sitt naturligtvis, sedan kan man alltid hoppas på en vindkantring så att man får in vinden från ett annat håll.