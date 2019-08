Foto: Bildbyrån

Regnkaos för Peterson – matchen uppskjuten

På grund av kraftigt regn har matcher från onsdagens US Open-tennis skjutits upp till i dag. Det gör att över 50 matcher är planerade att genomföras under dagen, där svenska Rebecca Petersons match mot Dayana Yastremska ska klämmas in.

Regnet orsakade att matcherna som spelas under bar himmel fick flyttas fram. Det gäller sammanlagt 22 matcher som fick skjutas och ska adderas till de redan 32 inplanerade matcherna som ska spelas i dag. Rebecca Peterson, som är framme vid andra omgången, ska möta ukrainskan Yastremska under dagen med preliminär matchstart vid 11 på förmiddagen, lokal tid. Dela Dela