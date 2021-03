Rysk veteran skrällde och slog förstaseedade Svitolina

– Jag har inte haft några tvivel på att jag kan mäta mig med de bästa, säger 35-åringen som åkt ut i första omgången i tre av sina fyra senaste turneringar.

Vinsten över världsfemman Svitolina var Kuznetsovas första vinst över en topp 5-rankad spelare sedan 2019 då hon slog både Ash Barty och Karolina Pliskova på vägen till finalen i Cincinnati.

Det såg ut att gå som i tidigare turneringar när Svitolina vann första set med 6-2.

– Jag var så stressad i det första setet och fick inte in några bollar alls och känslan var fruktansvärd. Jag försökte få in två eller tre slag och se om jag kunde komma in i matchen och om jag kunde börja om från början, säger ryskan som är 41:a på världsrankingen till WTA-touren.