Iga Swiatek, Polen (världsetta)

Ons Jabeur, Tunisien (2)

Aryna Sabalenka, Belarus neutral (4)

Jessica Pegula, USA (5)

Maria Sakkari, Grekland (6)

Coco Gauff, USA (7)

Caroline Garcia, Frankrike (10)

Daria Kasatkina, Ryssland neutral (11)

Swiatek och Jabeur kvalade in till WTA-slutspelet efter US Open i september medan de övriga sex spelarna kvalade in den senaste veckan.