Svitolina först till semi – hetsade pojkvännen: ”Dags för honom att steppa upp”

På läktaren njöt nämligen pojkvännen Gael Monfils, som ska spela sin kvartsfinal mot Matteo Berrettini under onsdagen. Femteseedade Svitolina nådde sin första semifinal i US Open och berättade att stödet från pojkvännen Monfils hjälpt henne under turneringen i New York.

– Vi pushar definitivt varandra och vi försöker att nå både kvartsfinalen och nu semifinalen, säger Svitolina enligt Reuters och tänker på att hon redan nått dit och att pressen nu ligger på pojkvännen.

– Det är dags för honom att steppa upp, säger hon med ett skratt.

”Glad över hur jag hanterade pressen”

Ukrianskan var nöjd med hur hon hanterade en så stor match på en så stor arena.

– Jag är glad över hur jag hanterade pressen, säger Svitolina som avgjorde på sin tredje matchboll. Hon nådde även semifinal i Wimbledon i somras.

I semin kommer Svitolina att ställas mot antingen Serena Williams eller Wang Qiang.