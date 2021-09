Raducanu skrev historia med US Open-vinsten

Nu kommer livet att förändras för Raducanu. Efter matchen gratulerades hon av drottningen Elizabeth II, 95.

”Det är en enastående prestation du gjort vid en så ung ålder”, skriver drottningen bland annat i ett uttalande enligt BBC.

– Det var en väldigt svår match och vi kommer att mötas i många fler matcher, förhoppningsvis i finaler. Mina tre veckor i New York hade inte varit möjliga utan mitt team och det stöd jag fått genom åren och tack för det stöd jag fått av er. Ni fick mig att känna mig hemma från första stunden, säger Raducanu efter debuten i turneringen till publiken.

Det var krävande poäng att vinna för att lägga beslag på bucklan.

– Leylah är en fajter och jag var tvungen att gräva djupt för att vinna och jag hoppades inte göra dubbelfel på slutet, fortsätter hon leende.

Legendar överlämnade bucklan

Tennisens dampionjärer var på plats för att titta på den nya generationen. Bucklan lämnades över av Billie Jean King, 77, som fått ge namn åt hela tennisområdet i Flushing Meadows.

– Det betyder så mycket att ha Virginia och Tim här. Det är sådana legendarer och har hjälpt mig under turneringen, säger Raducanu och tänker på Virginia Wade, 76, som var den senaste brittiskan att vinna en Grand Slam (Wimbledon 1977) och Tim Henman som kommenterade matchen från första parkett.

18-åriga Raducanu gjorde ett serveess på sin tredje matchboll, kastade racketen och lade sig på rygg och tog in ögonblicket innan hon sprang fram till nätet och kramade om sin motståndare. Raducanu vann alla sina tio matcher i New York med 2-0 (tre i kvalet och sju i huvudturneringen). Nu går Raducanu från plats 150 på rankingen till nummer 24 medan Fernandez klättrar från nummer 73 till 27.

Fernandez stor förlorare

– Det är otroligt, jag har knappt ord för att utrycka mina känslor. Jag är stolt över hur jag spelat här de två veckorna. Jag hoppas komma tillbaka och vinna den rätta bucklan, säger en tårögd Fernandez i tacktalet under ett enormt publikstöd.

Det var första tonårsfinalen i en Grand Slam sedan Serena Williams, då 17, slog Martina Hingis, 18, i just US Open-finalen 1999.

– Det här är början på något jättestort, säger Eurosports kommentator Maria Strandlund-Tomsvik om båda spelarnas framtida karriärer.

De bägge tonåringarna, båda födda 2002, möttes första gången som tolvåringar och det finns ett band mellan dem eftersom bägge är födda i Kanada. Bägge spelarnas väg till finalen har haft ett sagoskimmer över sig och finalen är kanske den mest osannolika som spelats i turneringens historia. Efter att Fernandez, fyllde 19 i måndags, räddat två matchbollar vid 5-2 i andra set var stämningen elektrisk på arenan med stående ovationer och publiken i extas.

Medicinsk timeout i utsatt läge

När Raducanu servade för matchen vid 5-3 och ställningen 30-40 gled hon på banan och skrapade upp ett blödande sår på vänster underben under knär och tvingades till en medcinsk timeout på banan under ett par minuter. Under tiden hade Fernandez en hetsig diskussion med domaren. Fernandez hade två gamebollar till att bryta tillbaka till 4-5 men Raducanu kunde ta sig samman.

Raducanu vann första setet efter att ha avgjort på den fjärde setbollen. Hon skrek ut sin glädje och vände sig mot sin egen box. Det såg ut som om Raducanu skulle springa iväg i andra set när hon hade 1-0 i andra set och 40-0 i Fernandez serve men kanadensiskan kom tillbaka och bröt till 2-1 och det blev nerv ända in.

Raducanu hade innan US Open spelat ihop 2,6 miljoner kronor. Nu drog hon in 21,6 miljoner kronor. Fernandez fick 10,8 miljoner och spelade även hon in mer än vad hon vunnit tidigare i karriären.

Fernandez tränare avstod att se finalen på plats

Ett par timmar före matchen kom beskedet att den skulle visas på allmän-tv i Storbritannien, där Raducanu skapat tennishysteri. Fernandez far, Jorge, som även är hennes tränare valde att stanna hemma och titta på matchen på tv. Han är vidskeplig och ville inte föra otur med sig.

Matchen spelade på 20-årsdagen av 11 september-attacken i New York. Artisten Daphne Rubin-Vega sjöng den amerikanska nationalsången ackompanjerad av stråkar. Under tiden fylldes centercourten av en jättelik amerikansk flagga.