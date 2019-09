Wozniacki står över WTA-turneringar – ska plugga på Harvard

Wozniacki är 17:e-rankad i världen och gick till tredje omgången i nyss avslutade US Open i New York. Där fick hon stryk av den slutliga segraren Bianca Andreescu med 6-4,6-4. Danskan, som är skriven i Monte Carlo och spelat in 260 miljoner kronor bara i prispengar, har börjat tänka på livet efter tenniskarriären.

Hon ska delta i ett projekt kallat ”Crossover Into Business” där professionella idrottsutövare studerar tillsammans med Harvard-elever och personal i ett grupparbete som som ska presenteras i början av december, uppger Ekstrabladet.

Tillbaka på WTA-touren om två veckor

Wozniacki har lagt ut information på sin Instagram och är förväntansfull.

”Att ha blivit accepterad till Harvard Business School är en dröm som går i uppfyllelse. Tack så mycket. Det är en fantastisk möjlighet”, skriver danskan, född i Odense, och poserar med en lapp där det står: ”Första dagen i skolan” framför universitetets huvudbyggnad.

Studierna kan bedrivas på distans och Wozniacki siktar på att vara tillbaka på WTA-touren i Kina med turneringarna i Wuhan, som inleds 22 september, och den i Peking veckan efter.